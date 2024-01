Боевики больше часа удерживали патруль ОБСЕ возле Горловки

Боевики террористической группировки "ДНР" больше часа удерживали патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ недалеко от Горловки.

Об этом говорится в Twitter-сообщении миссии.

"Патруль СММ ОБСЕ удерживает на нулевом блокпосту так называемого "ДНР" возле Горловки уже час. Недопустимо", - говорится в сообщении, которое появилось в 20:21 по киевскому времени.

#OSCE SMM patrol has been delayed @ "zero" CP of so-called "DPR" near Horlivka for one hour already. Unacceptable