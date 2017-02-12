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Генсек НАТО осудил запуск ракеты КНДР

Воскресенье, 12 февраля 2017, 23:27

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг расценил очередные испытания Северной Кореей баллистической ракеты как действия, подрывающие региональную и международную безопасность.

Об этом говорится в заявлении Столтенберга, передает "Укринформ".

"Я осуждаю запуск баллистической ракеты КНДР. Это еще одно нарушение нескольких резолюций Совета Безопасности ООН, включая резолюцию 2321, принятую в ноябре 2016 года", – отметил он.

Генсек НАТО призвал северокорейский режим "воздержаться от дальнейших провокаций, остановить все запуски с использованием технологии баллистических ракет и навсегда отказаться от всех своих баллистических ракетных программ в соответствии с требованиями Совета Безопасности ООН".

"Я призываю КНДР не нагнетать напряженность и снова участвовать в конструктивном диалоге с международным сообществом", - заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что КНДР произвела запуск ракеты средней дальности.

Ранее в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна находится на "завершающей стадии" разработки межконтинентальной баллистической ракеты.

8 января КНДР заявила, что готова к испытанию межконтинентальной баллистической ракеты в любое время и в любом месте.

9 января тогдашний министр обороны США Эштон Картер заявил, что Соединенные Штаты готовы сбить ракету Северной Кореи в случае ее запуска или испытания.

В феврале нынешний министр обороны США Джеймс Маттис предупредил о том, что любое использование ядерного оружия Северной Кореей против Соединенных штатов или их союзников приведет к эффективному и сокрушительному ответу.

В прошлом году КНДР осуществила восемь попыток тестового запуска баллистических ракет средней дальности, только один запуск был успешным.

Напомним, осенью 2016 Совет безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи.

Темы: НАТОСеверная Корея
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