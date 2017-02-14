Премьер: Считаете, что я имею отношение к коррупции, – приведите примеры

Премьер-министр Владимир Гройсман уверяет, что не причастен к коррупционным действиям.

Об этом он заявил, отчитываясь на заседании Кабинета министров.

"Если кто-то считает, что я как премьер-министр имею отношение к коррупции в нашей стране, – приведите реальные примеры", – сказал Гройсман.

"Я абсолютно честен перед каждым украинским гражданином. И для меня это не впервые: я 10 лет работаю во власти – 8 в местной, 2 в центральной – и я никогда ни от кого не отводил взгляд. Я служил и буду служить своей стране и каждому из тех, кто нуждается в заботе властей…", – добавил он.

"Поэтому прежде, чем делать свои пустопорожние заявления, насытьте их конкретикой. Но у вас ничего не получится, потому что этого просто нет", – сказал глава правительства.

"Можете фантазировать, выдумывать – я забочусь сегодня о 45-миллионной стране, и хочу обеспечить людям комфорт, поэтому призываю всех к трезвому разуму и к пониманию того, что любые действия приводят к последствиям. И я бы хотел, чтобы эти последствия были позитивными для страны и ее граждан", – заявил он.

Как известно, фракция "Батькивщины" добивается отставки Гройсмана с должности премьер-министра за "непрофессиональное управление страной".

Об основных экономических провалах властей по версии "Экономической правды" читайте в статье "Семь пробоин украинского судна. Что было в 2016 не так".

Алена Рощенко, УП