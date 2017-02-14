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Главарь боевиков поведал пропаганде РФ о "живой воде" воинов АТО

Вторник, 14 февраля 2017, 12:50

Один из главарей донецких боевиков Эдуард Басурин говорит, что украинские военнослужащие воюют "под влиянием сильной пропаганды и психотропных препаратов".

Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Известия".

"Ведь истории про киборгов — это не сказки. Мы сначала столкнулись с таблетками. А потом в аэропорту обнаружили баклажки с надписью "живая вода". Отправили в лабораторию. Это было сильнейшее психотропное средство, полностью отключающее чувство боли и страха", – поведал он.

"Человек под воздействием такого средства не падает от выстрелов. Можно всю обойму выпустить, а он идет на тебя. И вот эти случаи и сейчас отмечали, на Промке, на юге. В полный рост идут в атаку. Его убиваешь — он идет. В него стреляешь — он падает, встает, опять идет. Пока в голову не попадешь или в сердце. Ну если броник – в сердце тяжело. Может и без головы пытаться подняться и идти", – заявил представитель НЗФ, который называет себя заместителем "командующего корпусом министерства обороны ДНР".

По словам Басурина, боевики "выяснили, что психотропное средство действует ровно 10 дней".

"И Украина всегда очень настойчиво требовала, чтобы ротация проходила раз в 10 дней", – заявил также боевик.

Как сообщалось, Басурин увязал убийства главарей боевиков "Гиви" и "Моторолы". После его заявления, что "следы убийства ведут в Киев, ведь советник главы МВД Зорян Шкиряк заявлял об этом на своей странице в Facebook", в российской пропаганде родилась версия, что убийство боевика "Гиви" заказали "два представителя украинского истеблишмента" – Зорян и Шкиряк.

Как известно, Басурин регулярно проводит "брифинги" для сепаратистских и российских СМИ, на которых озвучивает "сенсационную", но не подтверждаемую фактами информацию об Украине и украинской армии. В качестве источников своих фейков боевик называет некие данные "разведки ДНР". 

Так в январе 2016 года он высказывал "предположение", что вирус гриппа (штамм "Калифорния") появился в результате утечки из некоей секретной лаборатории под Харьковом.

В сентябре 2016 года он пугал жителей оккупированной территории Донбасса, что силы АТО якобы планируют применить химическое оружие.

Также он заявлял, что украинские силовики готовят диверсантов под видом журналистов.

Украинская правда

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Темы: терроризмАТОДонбасс
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