Главаря боевиков "Гиви" убили в Донецке

Командир подразделения боевиков "Сомали" Михаил Толстых, известный под кличкой "Гиви", убит в контролируемом боевиками Донецке.

Об этом 8 февраля сообщили в "оперативном командовании ДНР", сообщает сепаратисткий ресурс ДАН.

"Сегодня в 06:12 в результате террористического акта погиб Герой ДНР, командир батальона "Сомали" полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви", – говорится в сообщении.

Боевики считают это продолжением "террористической войны".

На месте происшествия работает "следственная группа". Подробности уточняются.

По данным российского "Интерфакса", Толстых убили на рабочем месте, а "Новая газета" пишет, что в кабинет "Гиви" выстрелили из гранатомета.

Бывший украинский военнослужащий Толстых с мая 2014 года участвовал в боях за Славянск, Иловайск и Донецкий аэропорт на стороне боевиков и имел позывной "Гиви"

Как и командир батальона "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), взорванный в лифте в Донецке 16 октября 2016 года, "Гиви" был одним из символов войны на Донбассе.

Он находился в украинском розыске и в санкционном списке Евросоюза.

За последние два года на оккупированной части Донбасса многих "полевых командиров" боевиков убили не в боях. Не исключено, что за этим стоят российские спецслужбы, хотя пророссийские боевики обвиняют в этих смертях украинских бойцов.

Алена Рощенко, УП