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В "ДНР" подтвердили убийство "Моторолы", обвинили Киев

Воскресенье, 16 октября 2016, 23:29

В так называемой "ДНР" официально подтвердили, что боевик Арсений Павлов ("Моторола") был убит в Донецке в воскресенье.

"Сегодня убит Арсен Павлов, для всех нас это огромная утрата", - заявил "председатель народного совета ДНР" Денис Пушилин, сообщает сайт боевиков "ДАН".

"По предварительным данным, это террористический акт, осуществленный украинской ДРГ", - сказал Пушилин.

"Киев все еще стремится разрешить конфликт силой, но не способен одержать военную победу и поэтому использует террористические методы. С помощью этого убийства украинская сторона рассчитывает расшатать ситуацию в Республике", - считает "спикер" "ДНР".

Как отмечает издание, согласно имеющейся на данный момент информации, Павлов погиб, когда в подъезде его дома сработало взрывное устройство.

Также российские СМИ со ссылкой на Пушилина сообщают, что в районе лифта, в котором погиб "Моторола", было заложено самодельное взрывное устройство, есть несколько раненых.

"Место происшествия оцеплено сотрудниками "МВД ДНР" и военными. На месте присутствуют сотрудники МЧС, дежурят несколько машин скорой помощи. Запрещен проход и проезд во двор дома, где произошло ЧП, одна из дорог, ведущих к дому Павлова, перекрыта бронетранспортером", - говорится в сообщении.

В Донецке введены усиленные меры безопасности. 

В свою очередь журналист российского издания "Комсомольская правда" Александр Коц, который часто работал на территории оккупированного Донецка с начала российской агрессии, сообщил в своем Твиттере, что вместе с "Моторолой" погиб его охранник.

Стоит отметить, что в соцсетях и в росСМИ и СМИ боевиков лишь упоминается о взрыве, однако нет ни видео ни фото, подтверждающх факт происшествия. 

Как сообщалось, информация о смерти "Моторолы" появилась в российских СМИ в воскресенье вечером. Позже ее подтвердили в МВД и СБУ.

Украинская правда

Темы: ДНР
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