Боевика "Гиви" взорвали в его кабинете – СМИ

Командира батальона боевиков "Сомали" Михаил Толстых с позывным "Гиви" убили в его же кабинете.

Об этом сообщил российскому агентству "Интерфакс" источник в так называемых "правоохранительных органах ДНР"

"В кабинете Толстых в Донецке прогремел взрыв и начался пожар. Гиви в этот момент находился на рабочем месте", – сказал источник.

Он не исключил, что теракт мог организовать Киев в связи с "активным участием Толстых в обороне Донецка во время последнего обострения ситуации".

"Он в последние дни вместе со своим батальоном оборонял Донецк, участвуя в боестолкновениях на авдеевском направлении", – заявил собеседник агентства.

А российская "Новая газета" пишет: "По предварительной информации, в штаб, где находился Толстых, выстрелили из гранатомета. "Гиви" погиб в своем кабинете".

Место гибели Гиви pic.twitter.com/7AtVfiIjVt — Александр Коц (@sashakots) February 8, 2017

По данным командования боевиков, убийство произошло в 06:12 среды по местному времени.

В "прокуратуре ДНР" возлагают ответственность за убийство Толстых на украинскую диверсионно-разведывательную группу.

"Этот теракт и произошедшее ранее убийство Арсения Павлова (Моторолы) – звенья одной цепи. За терактами стоят украинские спецслужбы, которые предпринимают усилия по дестабилизации обстановки в республике. Непосредственными исполнителями являются диверсионно-разведовательные группы", - заявил "Интерфаксу" представитель "прокуратуры".

По его словам, "по горячим следам" уже вышли на предполагаемых исполнителей.

В свою очередь, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит сказал, что информацию о смерти "Гиви" надо проверить.

Как известно, за последние два года на оккупированной части Донбасса многих "полевых командиров" боевиков убили не в боях. Не исключено, что за этим стоят российские спецслужбы, хотя пророссийские боевики обвиняют в этих смертях украинских бойцов.