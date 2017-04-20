Порошенко сообщили о суде об отставке Шокина, где он является ответчиком

Высший административный суд вызвал президента Украины Петра Порошенко в суд по делу об увольнении генерального прокурора Виктора Шокина.

Об этом говорится в повестке суда, сообщает Громадське.



Ответчиками в этом деле Порошенко и Верховная Рада.



"Высший административный суд вызвал бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина и президента Петра Порошенко, Верховную Раду Украины для участия в судебном заседании по рассмотрению дела №800/98/17 по иску Шокина Виктора Михайловича к Президенту Украины Порошенко Петра Алексеевича о признании незаконным и отмене решения, восстановление на административной должности", - говорится в повестке, которой располагает издание.



Судебное заседание назначено на сегодня, 20 апреля 2017 года, в 15.00.



"Это обычное сообщение о рассмотрении дела. Мы его рассылаем всем сторонам процесса, поскольку президент заявлен как сторона, поэтому сообщение выписано и на его имя", - сказала она.

Как известно, экс-генпрокурор Виктор Шокин пытается через суд восстановиться в должности.



В своем исковом заявлении Шокин просит признать незаконными и отменить постановление ВР Украины о предоставлении согласия на его увольнение президентом с должности генпрокурора Украины и восстановить его в должности.



29 марта Верховная Рада дала согласие на освобождение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

*Ранее в новости указывалось, что в суд на допрос вызвали Порошенко, однако его присутствие не является обязательным. Достаточно участия его представителя (адвоката).