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Относительно Порошенко и Байдена открыли 2 новых дела в Украине – адвокат

Среда, 27 января 2021, 10:55

Адвокат пятого президента Петра Порошенко заявил, что относительно его клиента и действующего президента США Джо Байдена зарегистрировали два новых уголовных производства в Украине.

Источник: брифинг Игоря Голованя

Прямая речь: "22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена".

Детали: По его словам, производство зарегистрировали по заявлению нардепа Андрея Деркача, который недавно попал под санкции США, и по решению Печерского суда Киева.

Госдеп США открыто называет Деркача "агентом Кремля".

Головань добавил, что такими провокациями пытаются разрушить стратегическое партнерство между Украиной и США.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к правоохранителям.

Предыстория:

  • 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в американские выборы.
  • В начале сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача и еще троих граждан России. Активы граждан из санкционного списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дело.

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Темы: ПорошенкоБайденДеркач АндрейШокинУкраина


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