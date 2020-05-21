Судья Вовк обязал открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина

Судья Печерского суда столицы Сергей Вовк обязал офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Источник: решение суда от 21 апреля, опубликованное 12 мая

Дословно: "Обязать компетентное лицо ... Офиса генерального прокурора внести в Едином реестре досудебных расследований ... сведения о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины ОСОБА_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ОСОБА_5, бывшего вице-президента США".

Детали: Сведения в ЕРДР должны внести по признакам преступления по ч.2 ст.343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

Номер уголовного производства 62020000000000236 от 24.02.2020 года.

Отмечается, что решение судьи обжалованию не подлежит.

Что было раньше: 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.

Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".

А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.

В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

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