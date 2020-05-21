Судья Вовк обязал открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина
Судья Печерского суда столицы Сергей Вовк обязал офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Источник: решение суда от 21 апреля, опубликованное 12 мая
Дословно: "Обязать компетентное лицо ... Офиса генерального прокурора внести в Едином реестре досудебных расследований ... сведения о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины ОСОБА_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ОСОБА_5, бывшего вице-президента США".
Детали: Сведения в ЕРДР должны внести по признакам преступления по ч.2 ст.343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).
Номер уголовного производства 62020000000000236 от 24.02.2020 года.
Отмечается, что решение судьи обжалованию не подлежит.
Что было раньше: 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.
Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".
А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.
В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".
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Предыстория:
- Хантер Байден сын бывшего вице-президента США, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
- 16 февраля 2016 президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
- В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина.
- После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.