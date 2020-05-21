Все разделы
Укр / Рус

Судья Вовк обязал открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина

Четверг, 21 мая 2020, 16:20

Судья Печерского суда столицы Сергей Вовк обязал офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Источник: решение суда от 21 апреля, опубликованное 12 мая

Дословно: "Обязать компетентное лицо ... Офиса генерального прокурора внести в Едином реестре досудебных расследований ... сведения о вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины ОСОБА_1 - именно гражданина Соединенных Штатов Америки ОСОБА_5, бывшего вице-президента США".

Детали: Сведения в ЕРДР должны внести по признакам преступления по ч.2 ст.343 УПК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа).

Номер уголовного производства 62020000000000236 от 24.02.2020 года.

Отмечается, что решение судьи обжалованию не подлежит.

Что было раньше: 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.

Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".

А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.

В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

Читайте также: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Предыстория:

  • Хантер Байден сын бывшего вице-президента США, а теперь кандидата в президенты США Джо Байдена, 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США.

Украинская правда
Темы: БайденШокинСШАсудОфис генпрокурора


powered by lun.ua
Главное сегодня

Случай малярии обнаружили в Харькове: заболел студент

Мина 120 калибра попала в грузовой автомобиль на Донбассе: есть погибший и раненые

Супрун сообщила, что против нее готовят информатаку

В Киеве за сутки заболели 65 человек, в том числе 7 врачей, трое пациентов умерли

С 23 мая в Киеве откроют наземный транспорт, с 25 мая – метро

фотоЗеленские поздравили с Днем вышиванки и подарили сорочки Трампу, Макрону и Трюдо

Все главные новости...
Байден
Комитет Сената хочет получить информацию о работе Байдена-младшего в Украине
Порошенко отреагировал на "пленки Деркача": виноваты Коломойский и Офис Зеленского
В команде Байдена "пленки Деркача" назвали дыркой от бублика
Последние новости
16:20
Судья Вовк обязал открыть дело о вмешательстве Байдена в работу Шокина
16:16
Подозреваемый в убийстве эксминистр Кожара вышел на свободу
15:52
Вблизи затонувшего судна в Одессе обнаружили загрязнение воды и воздуха
15:49
В Одессе "заминировали" аэропорт, порт, больницы и еще кучу объектов
15:42
Начальник отделения банка вывела со счетов клиентов 1 миллион гривен – прокуратура
15:38
Google опубликовал список запрещенных тем о коронавирусе на YouTube
15:25
Европейские послы передали медсредства 936 территориальным общинам
15:16
Видео, фотоПолиция в ходе спецоперации ликвидировала масштабную мошенническую схему
15:11
В правительстве Польши планируют провести президентские выборы 28 июня
15:08
Сети АЗС продолжают поднимать цены на автогаз
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!