Суд отпустил на поруки второго задержанного по "делу Мартыненко"

Соломенский райсуд Киева отпустил бывшего председателя наблюдательного совета Одесского припортового завода Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Соответствующее решение суда 22 апреля озвучил судья Александр Бобровник.

"Применить относительно Переломы ... меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов", - зачитал решение Бобровник в зале суда.

За Перелому поручились нардепы от "Народного фронта".

Среди обязательств Переломы - не выезжать за пределы города, являться по требованию прокуратуры для проведения следственных действий и не общаться с другими фигурантами дела, в частности - с Николаем Мартыненко, сообщили в эфире "112 Украина".

Как заявил прокурор САП Роман Сымкив, САП подаст апелляцию на решение суда отпустить Перелому на поруки, сообщает Укринформ.

"Мы будем в дальнейшем отстаивать свою позицию. Представим апелляцию и изложим свое мнение. Думаю, в ближайшее время этот процесс продолжится, только уже в Апелляционном суде Киева, где дело будет рассматривать коллегия судей из 5 человек. Я надеюсь, что они должным образом смогут оценить наши доказательства", - заявил Сымкив.

Ранее прокуроры САП настаивали на избрании для Сергея Переломы меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен.

Как известно, Перелома был задержан по делу о нанесении ущерба ГП "ВостГОК".

Также Перелома фигурирует в уголовном производстве по факту нанесения ущерба "Одесский припортовый завод" в сумме 205 млн грн, дело передано в суд, задержанный имеет статус обвиняемого.

20 апреля детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-председателя комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса, экс-нардепа Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 ("Создание преступной организации") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины, по которым ГП "ВостГОК" нанесен ущерб на сумму 17,28 млн долларов.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд взять Мартыненко под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн. гривен.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил экс-нардепа Николая Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

Интерфакс-Украина