Луганская облВГА о подрыве миссии ОБСЕ: Заявления боевиков - дерзкие манипуляции

Все попытки боевиков ОРЛО возложить на украинских военных вину за совершенное преступление на территории, неподконтрольной Украине, являются дерзкими манипуляциями со стороны оккупантов.

Об этом заявил глава Луганской облВГА Юрий Гарбуз, комментируя обвинения боевиков Орлоя по подрыву машин миссии ОБСЕ, в результате чего 1 работник миссии погиб, 2 получили ранения.

"Боевики пытаются обвинить украинскую сторону в этом инциденте и препятствовании проведения следственных действий на месте преступления. Все попытки переложить на наших военных вину за совершенное на территории, не контролируется украинскими властями, преступление является дерзкими манипуляциями со стороны оккупантов", - заявил Гарбуз.

"Сознательная циничная ложь уже стала привычным элементом развязанной врагом гибридной войны. К сожалению, ее жертвами, наряду с мирными жителями и военными, становятся миротворцы", - добавил он.

Как известно, 23 апреля в районе н.п. Пришиб на территории ОРЛО подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу для дальнейшего обследования.

По данным МИД Украины и Австрии, в результате подрыва машины патруля СММ ОБСЕ погиб медработник из США, ранения получила гражданка Германии.

Один из представителей боевиков ОРЛО Владислав Дейнего заявил, что украинские военные обстреливают район подрыва автомобиля патруля СММ ОБСЕ в окрестностях с. Пришиб Славяносербского района, "таким образом украинская сторона мешает проведению следственных действий".

Украинская правда