ЕС не будет принимать участие в расследовании подрыва авто миссии ОБСЕ
Глава представительства Европейского Союза Хьюг Мингарелли сомневается, что ЕС примет участие в расследовании подрыва на мине автомобиля специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Луганской области.
Об этом он заявил журналистам, передают 24 апреля "Українські новини".
"Я так не думаю", – сказал Мингарелли, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, ЕС является основным источником помощи в рамках ОБСЕ, и союз по-прежнему будет вносить основной вклад в работу организации.
"Мы готовы к тому, чтобы активизировать наше взаимодействие с ОБСЕ, и мы надеемся, что полное расследование (в отношении инцидента) будет проведено", – отметил посол.
Мингарелли выразил сочувствие семьям жертв и подтвердил солидарность Евросоюза с миссией ОБСЕ, которая, по его словам, играет ключевую роль в предотвращении эскалации конфликта на Донбассе и реализации "минских договоренностей".
Как известно, 23 апреля утром на оккупированной части Луганской области на мине подорвалась машина СММ ОБСЕ. Инцидент произошел в районе населенного пункта Пришиб.
Один из членов миссии погиб, 2 доставлены в больницу.
Позже стало известно, что погибший – медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.
Председатель СММ ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявил, что, несмотря на подрыв машины, миссия и дальше будет выполнять свой мандат и требует привлечения виновных к ответственности.