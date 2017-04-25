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Долг Донбасса за электроэнергию достигает 11 млрд. грн - Тука

Вторник, 25 апреля 2017, 02:35

Задолженность "Луганского энергетического объединения" перед ГП "Энергорынок" составляет 5,2 млрд грн, а в Донецкой области – 5,8 млрд грн.

Об этом в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука, сообщает Укринформ.

"Задолженность" Луганского энергетического объединения "перед энергорынком составляет 5,2 млрд грн. Этот долг распределен условно между контролируемой и неконтролируемой территорией - приблизительное соотношение 50/50", - сказал он.

Тука сообщил, что за последний период предприятия, потребляющие электроэнергию на контролируемой территории, рассчитываются 100-процентно, зато предприятия, которые потребляют электроэнергию на неконтролируемой территории, "продолжают рассчитываться на 0%".

"Ситуация в Донецкой области выглядит следующим образом: задолженность перед" Энергорынком "составляет 5,8 млрд грн, из них лишь немногим меньше 0,5 млрд грн - это долги неконтролируемой территории. Почти 5,4 млрд грн - это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории", - сообщил замминистра.

Тука напомнил, что после того, как боевики "отжали" Украинские предприятия, любые расчеты за потребленную электроэнергию на неподконтрольных территориях прекратились.

Как сообщалось, 24 апреля вечером Луганск остался без электроснабжения. ООО "Луганское энергетическое объединение" сообщало, что с 25 апреля, согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП "Энергорынок", прекратит поставки электроэнергии в неконтролируемую Киевом часть Луганской области.

"Украинская правда" в Threads

Темы: энергетикаДонбассТука
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