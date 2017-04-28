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Луценко: "деньги Януковича" перечисляют из сотен счетов

Пятница, 28 апреля 2017, 15:39

Пересчет конфискованных денег на счетах экс-президента Виктора Януковича и его команды в бюджет Украины закончится до конца дня.

Об этом сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга в пятницу.

Он рассказал, что решение о конфискации вынес Краматорский суд месяц назад.

"После того, как вчера истек срок на апелляцию, решение вступило в законную силу", - рассказал Луценко.

Он добавил, что речь идет не об одном счете, а о нескольких. Поэтому, по его словам, пересчет украденных средств на единый казначейский счет занимает определенное время, но 28 апреля этот процесс будет закончен.

"Речь идет об около сотни счетах, на которых члены преступной группировки Януковича размещали ценные бумаги. Но эта операция будет безусловно закончена сегодня (28 апреля - ред.)", - сказал он.

На вопрос, почему именно Краматорский суд принимал такое решение, Луценко ответил: "Краматорский районный суд. А какой суд вы хотели? Потому что дело было возбуждено прокурором сил АТО. А силы АТО находятся в Краматорске".

Как известно, в пятницу 28 апреля стало известно, что арестованы почти 1,5 миллиардов долларов экс-президента Виктора Януковича и его команды будут перечислены в госбюджет Украины.

Украинская правда

Темы: ЯнуковичЛуценкоспецконфискацияденьгибанки
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