Дело Шеремета: Устименко избегает вопроса о работе в СБУ

Бывший сотрудник СБУ Игорь Устименко не отвечает на вопрос о том, работал ли он в ведомстве.

Соответствующий вывод можно сделать из аудиозаписи, обнародованной журналисткой Слидства.Инфо Еленой Логиновой.

Девушка дозвонилась до Устименко, чтобы спросить, вспомнил ли он о том, что раньше работал в СБУ.

Однако ее собеседник предложил спросить об этом кого-то другого.

Как известно, 10 мая был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что "бывший или нынешний сотрудник СБУ" Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета.

В Службе безопасности Украины заявили, что Игорь Устименко был уволен со своей должности в ведомстве 29 апреля 2014 года.

Украинская правда