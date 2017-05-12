Прокурор: Если Мартыненко устроит 12 лет тюрьмы, сделка возможна

Экс-депутат Верховной Рады Николай Мартыненко мог бы заключить соглашение со следствием о признании вины.

Об этом заявил прокурор 4-го отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов с иронией в перерыве в заседании апелляционного суда.

Он отметил, что дабы заключить соглашение со следствием о признании виновности, подозреваемый должен, по УПК, дать показания на других лиц.

"Если мы инкриминируем господину Мартыненко организацию этого преступления, то на кого он может дать показания?.. Звенья преступной организации более низкие могут дать показания закрепляющие, но рассматривать сделку с организатором преступной организации – вряд ли возможно в данной ситуации", – сказал прокурор риторически.

На вопрос "то есть соглашение со следствием Мартыненко, даже если захочет, не сможет заключить?" Перов ответил с улыбкой:

"Ну, если его устроит 12 лет лишения свободы, мы можем заключить такое соглашение".

Андрей Перов

Перов отметил, что некоторые выступления в суде в пятницу не касались ни апелляционной жалобы, ни сути дела, а вместо того были политические заявления и лозунги.

Между тем, в САП убеждены, что Мартыненко может иметь влияние на представителей правоохранительных органов – прокуратуры, суда. Потому что к нему обращаются с просьбами другие подозреваемые, и их вопросы решаются.

В СИЗО ему был бы ограничен доступ к средствам связи, подчеркнул Перов.

Он напомнил, что следователи обнаружили письма к секретарю Мартыненко, которые указывают на его влиятельность:

"Это письма, которые поступали на электронную почту (секретаря Мартыненко – ред.) уже как отчеты о выполненной работе: мы сделали столько-то комментариев, мы провели такую-то риторику, на таких-то площадках. То есть это уже отчеты были практически – мы не анализировали отдельные аккаунты. Это уже отчеты человеку, который, как мы думаем, это заказывал".

У прокуратуры нет информации о количестве ботов, которые работали на Мартыненко: "Там отчеты о количестве комментариев, о результативности, о склонении к определенным тезисам, разговоры о доминации над другими комментаторами и т.п. О точном количестве мы говорить не можем".

"Эти отчеты получены с электронной почты секретаря господина Мартыненко, которая находилась на изъятой технике", – сказал Перов и уточнил, что речь идет о публикациях в соцсетях.

В свою очередь, Мартыненко заявил журналистам: "У меня цель – доказать, что все эти обвинения безосновательны. Поэтому у меня нет выбора, кроме как сотрудничать (со следствием)".

Николай Мартыненко

В итоге Апелляционный суд Киева оставил в силе решение о взятии Мартыненко на поруки нардепами.

Как известно, НАБУ задержало Николая Мартыненко 20 апреля. По версии следствия, ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" заключило контракт с австрийской компании Steuermann, подконтрольной Мартыненко, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах нанесли ущерб на 17,28 млн дол.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов и министров от "Народного фронта".

Алена Рощенко, УП