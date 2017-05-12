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Хуг о подрыве и домогательстве: "Молчание боевиков говорит за них"

Пятница, 12 мая 2017, 14:41

Боевики Донбасса не реагируют на нарушения минских соглашений – и это порождает безнаказанность и новые нарушения.

Об этом заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге 12 мая.

Как сообщает Лига.net, он назвал подрыв патруля в оккупированном Пришибе нападением на минские соглашения.

"Конечно, в первую очередь, это было нападение на трех лиц, которые находились в автомобиле, но в более широком понимании – это было нападение на всю Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, нападение на минские соглашения", – сказал Хуг.

По его словам, боевики не прекращают действий, направленных на запугивание наблюдателей ОБСЕ.

Хуг напомнил, что на минувшей неделе в Петровском террорист сексуально домогался женщины-наблюдателя – и после никакой реакции боевиков на это не последовало:

"Никакой реакции от так называемой "ДНР". Виновника не наказали".

"Это молчаливая бездеятельность отображает подход к любым нарушениям. Когда глушат или сбивают наши беспилотники – ни одной реакции. Без осуждения таких нарушений господствует безнаказанность", – отметил Хуг.

Первый заместитель главы СММ ОБСЕ уточнил, что это касается и использования запрещенной минскими соглашениями техники.

"Их молчание говорит все за них. Сексуальные домогательства не должны оставаться безнаказанными. Нарушение минских соглашений – не должны оставаться безнаказанными", – сказал Хуг.

Как известно, 23 апреля 2017 года в районе подконтрольного боевикам села Пришиб Луганской области на мине подорвалась машина патруля миссии ОБСЕ. Погиб член миссии, гражданин США. Еще двое членов патруля ранены и находятся в больнице в Луганске.

По факту подрыва автомобиля и гибели сотрудника СММ открыто уголовное производство с квалификацией "теракт".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассОБСЕДНРЛНРМинские соглашения
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