Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умер экс-нардеп, юрист Александр Задорожний

Пятница, 12 мая 2017, 15:05

Украинский юрист, политик и ученый Александр Задорожний умер на 57-м году жизни.

Об этом в пятницу сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова коллег Задорожного на кафедре международного права Киевского института международных отношений КНУ им, где он преподавал много лет.

"Сейчас решается вопрос о месте и времени прощания", - отметил собеседник агентства в пятницу.

По информации УП Задорожний умер в Германии после тяжелой болезни.

 
Александр Задорожний

Он дважды избирался народным депутатом Украины - в 1998 и 2002 годах. Работал в комитетах ВР по иностранным делам и связям с СНГ и по вопросам правовой политики.

В Верховной Раде IV созыва был постоянным представителем президента Леонида Кучмы (вплоть до избрания главой государства Виктора Ющенко).

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
07:36
Габек обвинил правую "АдГ" в намерениях сделать Германию "такой страной как Россия"
07:15
Россияне атаковали 20 "Шахедами", 19 из них сбила ПВО
06:56
В Одессе снова прогремели взрывы
06:40
В трех областях была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской авиации
06:20
ЦНС: Россияне вывезли с оккупированных территорий почти 5 млн тонн зерна
05:46
видеоВ Одесской области этой ночью сбили 11 дронов: заходили на критически низкой высоте с моря
04:56
ISW зафиксировал продвижение российских войск в районе Кременной и Бахмута
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
Все новости...
Реклама: