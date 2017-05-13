Верховная Рада обжаловала возобновление Пасенюка в должности судьи КС
Верховная Рада обжаловала решение Высшего админсуда от 24 апреля о восстановлении Александра Пасенюка в должности судьи Конституционного суда.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил заместитель руководителя отдела связей с органами правосудия аппарата ВР Аркадий Лаптиев.
"Решение Высшего административного суда было обжаловано в Верховном суде в пределах отведенного законом десятидневного срока - четвертого мая", - сказал он.
Однако, по словам Лаптиева, пока нет информации об открытии производства по заявлению Верховной Рады о пересмотре решения ВАСУ.
Он пояснил, что пока нет окончательного решения Верховного суда по этому делу, согласно Кодексу административного судопроизводства, решение ВАСУ об отмене постановления Верховной Рады об увольнении Пасенюка с должности судьи КСУ не вступило в законную силу.
Как сообщалось, ВАСУ удовлетворил иск Пасенюка и восстановил его в должности судьи КСУ. Таким образом суд отменил постановление ВР о его увольнении в связи с достижением 65-летнего возраста от 5 июля 2016 года.
В ходе рассмотрения дела суд установил, что 23 февраля 2014 года Пасенюк подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности судьи КСУ (до достижения 65-летнего возраста). Однако 24 февраля парламент освободил его в связи с нарушением присяги.
11 июня 2014 года ВАСУ отменил это постановление и обязал ВР рассмотреть заявление Пасенюка от 23 февраля. Другим своим решением ВАСУ возобновил Пасенюка в должности.
В июне 2014 года Пасенюк повторно подал заявление об отставке на имя председателя КСУ и спикера ВР. В июле этого же года председатель КСУ Юрий Баулин обратился к председателю ВР "о принятии мер, связанных с увольнением истца с должности судьи в отставку по достижении им 65 лет, предельного возраста пребывания в должности судьи". Однако парламент освободил Пасенюка только через два года - 5 июля 2016 года. В результате Пасенюк и обратился в ВАСУ с иском об отмене этого постановления.
Пасенюк с 2004 года по 2011 год был председателем Высшего административного суда. В ноябре 2011 года Верховная Рада назначила его судьей Конституционного суда.