В ОРЛО показали росСМИ "переписку украинских спецслужб" об авто СММ ОБСЕ

В ОРЛО заявляют о перехвате смс-переписки с серверов украинских операторов, якобы доказывающей причастность украинских спецслужб к подрыву машины СММ ОБСЕ 23 апреля.

"Вчера при анализе перехваченных патриотами с серверов украинских операторов материалов смс-переписки, нашими сотрудниками были выявлены сообщения о подрыве машины Миссии ОБСЕ 23 апреля на территории ЛНР", — заявил журналистам "официальный представитель Народной милиции ЛНР" Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, в сообщениях от 7 мая 2017 года подтверждаются "совместные действия украинских спецподразделений и СБУ по скрытию доказательств их причастности к террористическому акту".

"Указываются позывные и имена сотрудников, причастных к проведению этой операции, а также ставится задача на уничтожение автомобиля УАЗ, на котором передвигалась диверсионно-террористическая группа при выдвижении к месту подрыва патруля ОБСЕ", — сказал Марочко.

Он заявил, что по результатам анализа закодированной переписки можно судить, что действовали несколько специальных групп, каждая из которых имела отдельную задачу: одна — на подготовку разведывательных данных для диверсии, другая — на обеспечение выхода группы непосредственных исполнителей-подрывников на украинскую территорию, третья — на наблюдение и отслеживание реакции сотрудников СММ ОБСЕ и подразделений так называемой "Народной милиции" после подрыва автомобиля.

"Одна из групп, которая должна была скрыть улики, продолжала находиться в ЛНР после подрыва автомобиля миссии. Также упоминается, что в одной из групп, видимо при отходе группы диверсантов на территорию, подконтрольную ВС Украины, один из военнослужащих получил ранение", —сказал Марочко.

Он также заявил, что украинское командование спецслужб якобы положительно оценило результаты "провокации, направленной на обвинение ЛНР в гибели сотрудников миссии ОБСЕ".

Российское информагентство также отмечает, что Марочко предоставил журналистам фрагменты переписки, о которой вел речь.

Как сообщалось, утром 23 апреля в районе села Пришиб на контролируемой группировкой "ЛНР" части Луганщины подорвался автомобиль СММ ОБСЕ. Погиб американский фельдшер Джозеф Стоун – первый член миссии ОБСЕ, который умер за три года вооруженного конфликта на территории Украины.

Кроме того, тогда же были госпитализированы еще двое членов патруля миссии – граждане Германии и Чехии.