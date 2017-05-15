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Парубий сказал, когда Рада может забрать у Артеменко мандат

Понедельник, 15 мая 2017, 12:21

Верховная Рада рассмотрит вопрос о лишении украинского гражданства внефракционного нардепа Андрея Артеменко после соответствующего решения профильного комитета.

Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий в понедельник, сообщает "Укринформ".

"Будет решение регламентного комитета, и кадровый вопрос сразу появится в зале", – сказал спикер.

Перед этим председатель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак подчеркнул, что парламент должен лишить гражданства депутата Артеменко, "который возил в Америку передачи из Кремля".

По словам Бурбака, гражданин другого государства не может быть народным депутатом Украины.

Фракция "Блок Петра Порошенко" также выступает за досрочное прекращение депутатских полномочий Артеменко.

Об этом журналистам сообщил председатель фракции Артур Герасимов, передают "Українські новини".

"Конечно, мы будем поддерживать снятие полномочий (с Артеменко)", – сказал он.

По его мнению, регламентный комитет должен оперативно рассмотреть данный вопрос и принять решение.

Как известно, 29 апреля 2017 года президент Порошенко подписал указ об остановке гражданства народного депутата Артеменко. Основанием стал закон "О гражданстве", который не допускает двойного гражданства в Украине.

По словам самого Артеменко, у него есть гражданство Канады и не только.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что Артеменко сможет посещать Верховную Раду, пока парламент не примет соответствующее постановление.

В феврале 2017 года издание The New York Times сообщило, что Артеменко передал бывшему советнику президента США по национальной безопасности и обороне Дональда Трампа Майклу Флинну проект урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Одним из пунктов плана, по данным издания, является организация всеукраинского референдума о передаче Крыма в аренду России сроком на 50-100 лет.

В связи с этим Радикальная партия исключила депутата из фракции.

Сам Артеменко утверждает, что его "мирный план" вписывается в концепцию Радикальной партии, а слова об "аренде Крыму" неправильно истолковали.

Темы: Верховная Радагражданство
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