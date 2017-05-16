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Суд дал 5 лет тюрьмы участнику захвата Харьковской ОГА

Вторник, 16 мая 2017, 14:28

Киевский районный суд Харькова приговорил к 5 годам лишения свободы одного из активных участников штурма Харьковской облгосадминистрации в апреле 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В суде доказано, что 7-8 апреля 2014 года осужденный принимал участие в массовых беспорядках в Харькове на площади Свободы, где проходил митинг пророссийских активистов.

"В частности, вместе с другими участниками беспорядков во время штурма облгосадминистрации он бросал камни и другие предметы в окна и двери здания. Ворвавшись в помещение, антимайдановцы бросали шумовые гранаты, взрывпакеты и стреляли из травматического оружия в сторону правоохранителей", - рассказывают в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время приговор суда не вступил в силу, чтобы у защиты было время на апелляционное обжалование.

Как известно, вечером 6 апреля 2014 года группа пророссийски настроенных людей начала захват здания Харьковской ОГА. Утром 8 апреля в результате спецоперации правоохранители задержали 65 человек.

По состоянию на март 2017 года из 64-х обвиняемых в массовых беспорядках и захвате здания Харьковской облгосадминистрации суд вынес обвинительные приговоры в отношении 8 человек.

Украинская правда

Темы: ХарьковсудтюрьмаРосcия
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