В Раде ещё нет анонсированных ГПУ представлений на депутатов

В Регламентный комитет Верховной Рады пока не поступили анонсированные генеральным прокурором Юрием Луценко представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Андрея Лозового, Геннадия Бобова и Евгения Дейдея.

Об этом заявил "Укринформу" исполняющий обязанности председателя Комитета ВР по вопросам регламента и работы парламента Павел Пинзеник.

"Сейчас анонсированных представлений в комитете нет", – сказал он.

Как известно, 19 мая генеральный прокурор Луценко сообщил, что ГПУ подготовила представления в Верховную Раду на снятие депутатской неприкосновенности с трех депутатов: Андрея Лозового (Радикальная партия) подозревают в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов, Геннадия Бобова ("Видродження") – в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея ("Народный фронт") – в незаконном обогащении

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследует только дела Дейдея и Лозового.

Лозовой назвал это тогда "политической расправой". Позже нардеп заявил, что подал в суд на генпрокурора.