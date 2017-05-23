Боевики из "Градов" обстреляли Авдеевку, есть раненый

Террористы ОРДО из реактивных систем залпового огня "Град" обстреляли Авдеевку Донецкой области. Один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Авдеевка. Боевики из "Градов" обстреляли старую часть города. Снаряды попали в дом на ул. Колосова, 96", - написал он.

По словам полицейского, в этом доме никто пострадал, но на ул. Лермонтова, 45 ранение в голову получил мужчина.

На месте работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

Как сообщалось, с наступлением сумерек 22 мая российско-террористические войска значительно увеличили свою огневую активность на отдельных участках линии столкновения, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение. В частности, боевики выпустили по меньшей мере полтора десятка реактивных снарядов из РСЗО "Град" по позициям ВСУ в районе Опытного, вблизи Авдеевки.

Украинская правда