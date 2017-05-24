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У Туки решат, как обеспечить новыми паспортами жителей ОРДЛО

Среда, 24 мая 2017, 02:36

На следующей неделе пройдет закрытое совещание касательно обеспечения жителей оккупированной части Донбасса биометрическими паспортами.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и ВПЛ Украины Георгий Тука во время выступления на международной конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны", сообщает "Укринформ".

"У меня вчера была встреча в Министерстве иностранных дел касательно обеспечения биометрическими паспортами жителей временно не контролируемых территорий и Крыма. На следующей неделе у нас будет совещание с привлечением пограничников", - сказал он.

Тука также отметил, что на этом совещании будет затрагиваться вопрос упрощенной процедуры вступления абитуриентов с неконтролируемой территории в высшие учебные заведения Украины.

Темы: Тука
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