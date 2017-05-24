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Первых пять задержанных налоговиков доставили в суд

Среда, 24 мая 2017, 16:44

В Печерский райсуд Киева привезли первых пять задержанных в ходе антикоррупционной операции силовиков в 15 областях, проведенной 24 мая.

Об этом в среду сообщает Укринформ.

Согласно информации силовиков, задерживали экс-чиновников налоговых служб времен экс-президента Януковича и главы тогдашнего Министерства доходов и сборов Александра Клименко.

Агентство указывает, что пока неизвестно, когда начнется судебное заседание.

Как известно, 24 мая в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводятся 450 обысков.

По словам военного прокурора Анатолия Матиос, обыски проводились в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".

Задержали более 20 человек.

Темы: судналогиКлименко
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