Первых пять задержанных налоговиков доставили в суд

В Печерский райсуд Киева привезли первых пять задержанных в ходе антикоррупционной операции силовиков в 15 областях, проведенной 24 мая.



Об этом в среду сообщает Укринформ.



Согласно информации силовиков, задерживали экс-чиновников налоговых служб времен экс-президента Януковича и главы тогдашнего Министерства доходов и сборов Александра Клименко.



Агентство указывает, что пока неизвестно, когда начнется судебное заседание.



Как известно, 24 мая в 15 регионах Украины началась большая антикоррупционная операция, в которой задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводятся 450 обысков.



По словам военного прокурора Анатолия Матиос, обыски проводились в отношении руководства налоговых администраций ряда областей, "по месту нахождения всех налоговых площадок, куда загоняли предприятия реального сектора экономики".



Задержали более 20 человек.