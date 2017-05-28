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Аброськин: от обстрела Красногоровки пострадали всего 3 местных

Воскресенье, 28 мая 2017, 15:08

По состоянию на 13.00 в результате обстрела боевиками Красногоровки пострадало 3 гражданских – 2 женщины и 1 мужчина.

Об этом заявил руководитель полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

По его словам, повреждено 29 зданий, в том числе 1 больница и школа №2.

Аброськин также сообщил, что, по информации полиции, боевики планируют повторить обстрел после 13-14 часов с целью запугивания местного населения и дестабилизации ситуации в городе.

В то же время украинская сторона СЦКК в уточненном сообщении сообщает о 8 местных жителях, которые получили легкие ранения.

Ранее о 8 раненых сообщали также в штабе АТО и представитель Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

СЦКК сообщает также, что боеприпасы врага попали в отделение неврологии и скорой помощи Красногоровской районной больницы, пробили крышу местной школы № 2 по улице Нахимова, от чего возник пожар, повредили жилые дома по улицам Маяковского, Белинского, Грушевского, Богдана Хмельницкого, Чайковского, Каштановой.

Более десяти квартир повреждены в пятиэтажном доме по улице Толстого. Три квартиры уничтожены почти полностью. Снаряд попал в окно квартиры на четвертом этаже. Взрывом были разрушены перекрытия на третьем и пятом этажах. К счастью, жители дома вовремя его покинули.

Вместе с тем, вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко сообщил, что областной штаб отработал план по восстановлению Красногоровки.

"Переговорил с Павлом Жебривским: средства на больницу и школу выделят из местного бюджета, но частный сектор - это только резервный фонд", - написал он в Facebook.

Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман сообщил, что восстановление водоснабжения Красногоровки и помощь пострадавшим находятся на его личном контроле.

Как сообщалось, боевики обстреляли Красногоровку в воскресенье утром, применив "Грады", танк и минометы.

Украинская правда

Темы: Донецкая область
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