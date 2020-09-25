Суд отменил ночной домашний арест Черновол
Печерский районный суд Киева заменил ночной домашний арест на личное обязательство народной депутатке прошлого созыва Татьяне Черновол.
Джерело: Черновол у Facebook, адвокат Ирина Кузина, которую цитирует "Ґрати"
Прямая речь Черновол: "По делу Майдана мне изменили меру пресечения на личные обязательства. Одно из них - запрет на общение с Антоном Яценко".
Детали: Сообщается, что ходатайство о смене мере пресечения подала прокуратура. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, подозреваемый не может находится под домашним арестом больше полугода. Этот срок истекает, поэтому прокурор попросил суд назначить Черновол личное обязательство.
Судья частично удовлетворил ходатайство. Он обязал подозреваемую сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями и прибывать к следователю. Прокурор также хотел, чтобы суд запретил Черновол покидать ее село Гора в Киевской области, но судья отказал.
Что было раньше: 1 июня Черновол заявила, что ей смягчили меру пресечения – увеличили территорию разрешенного передвижения.
Предыстория:
- Следователи ГБР 10 апреля провели обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черноволпо делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
- После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
- Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
- В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.
- 24 апреля Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты екснардепа Татьяны Черновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.