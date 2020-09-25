Суд отменил ночной домашний арест Черновол

Печерский районный суд Киева заменил ночной домашний арест на личное обязательство народной депутатке прошлого созыва Татьяне Черновол.

Джерело: Черновол у Facebook, адвокат Ирина Кузина, которую цитирует "Ґрати"

Прямая речь Черновол: "По делу Майдана мне изменили меру пресечения на личные обязательства. Одно из них - запрет на общение с Антоном Яценко".

Детали: Сообщается, что ходатайство о смене мере пресечения подала прокуратура. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, подозреваемый не может находится под домашним арестом больше полугода. Этот срок истекает, поэтому прокурор попросил суд назначить Черновол личное обязательство.

Судья частично удовлетворил ходатайство. Он обязал подозреваемую сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями и прибывать к следователю. Прокурор также хотел, чтобы суд запретил Черновол покидать ее село Гора в Киевской области, но судья отказал.

Что было раньше: 1 июня Черновол заявила, что ей смягчили меру пресечения – увеличили территорию разрешенного передвижения.

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