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Чорновол ослабили меру пресечения – адвокат

Пятница, 31 июля 2020, 15:55

Суд снял с екснардепа Татьяны Черновол территориальные ограничения по передвижению и установил новое время начала ее ночного домашнего ареста – с 23:00.

Джрело: адвокат Ирина Кузина, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кузиной: "И не только (суд установил начало ночного домашнего ареста с 23:00 - ред.). Кроме того, облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться Украина".

Справка: Ранее ночной арест Черновол длился с 22 до 6 утра.

Что предшествовало: 24 апреля Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты екснардепа Татьяны Черновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Предыстория:

  • Следователи ГБР 10 апреля провели обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черноволпо делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
  • После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
  • Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
  • В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.

Темы: Черноволсударест


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