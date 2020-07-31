Чорновол ослабили меру пресечения – адвокат
Суд снял с екснардепа Татьяны Черновол территориальные ограничения по передвижению и установил новое время начала ее ночного домашнего ареста – с 23:00.
Джрело: адвокат Ирина Кузина, которую цитирует "Укринформ"
Прямая речь Кузиной: "И не только (суд установил начало ночного домашнего ареста с 23:00 - ред.). Кроме того, облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться Украина".
Справка: Ранее ночной арест Черновол длился с 22 до 6 утра.
Что предшествовало: 24 апреля Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты екснардепа Татьяны Черновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.
Предыстория:
- Следователи ГБР 10 апреля провели обыск у бывшего народного депутата Татьяны Черноволпо делу о смерти мужчины в офисе "Партии регионов" во время Революции достоинства.
- После этого в ГБР сообщили ей о подозрении в убийстве во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.
- Экс-президент Петр Порошенко обвинил ГБР во лжи и считает уголовное производство против Черновол попыткой переписать историю под диктовку Кремля.
- В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал сообщение Черновол подозрения в убийстве неадекватным и позорным, и в связи с этим предложил первому заместителю директора ГБР Александру Бабикову оставить государственную службу.