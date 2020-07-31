Чорновол ослабили меру пресечения – адвокат

Суд снял с екснардепа Татьяны Черновол территориальные ограничения по передвижению и установил новое время начала ее ночного домашнего ареста – с 23:00.

Джрело: адвокат Ирина Кузина, которую цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кузиной: "И не только (суд установил начало ночного домашнего ареста с 23:00 - ред.). Кроме того, облегчением условий домашнего ареста является то, что в дневное время Татьяна больше не ограничена городом Киевом и Киевской областью. Она может передвигаться Украина".

Справка: Ранее ночной арест Черновол длился с 22 до 6 утра.

Что предшествовало: 24 апреля Киевский апелляционный суд частично удовлетворил апелляцию защиты екснардепа Татьяны Черновол и изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Предыстория: