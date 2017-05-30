Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дело пранкера, оголившегося на Евровидении, ушло в суд

Вторник, 30 мая 2017, 12:08

Киевская местная прокуратура №4 направила в Днепровский райсуд столицы обвинительный акт в отношении пранкера Виталия Седюка, который снял штаны на Евровидении.

Об этом сообщает во вторник пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Орган следствия квалифицировал его действия по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

"Теперь – слово за судом", – добавляет Максимец.

Как известно, Седюка задержали правоохранители 13 мая после скандальной выходки во время проведения международного песенного конкурса "Евровидение 2017".

Согласно статье 296 Уголовного кодекса хулиганство наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Евровидение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

Все новости...
Евровидение
Ткаченко сообщил, что обращался к EBU относительно выступления Зеленского на Евровидении
Россия запустила ракеты по Украине во время финала Евровидения – Минобороны
Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция
Последние новости
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
10:45
Украинцы могут получить стипендии для бесплатного обучения на IT-курсах: как это сделать
10:38
По всей Украине тревога из-за взлета МиГ
10:33
Тупо, ржачно или остроумно? Над чем (не)смеются в разных странах
10:13
Шольц после разговора с Байденом анонсировал помощь Украине на более чем 7 млрд евро
10:11
ЕС и Германия предоставят гранты по 10 тысяч евро украинским предприятиям
10:01
фото В Кельне прошел многотысячный митинг против идей крайне правых
10:00
Россия в очередной раз обстреляла прифронтовую ТЭС – ДТЭК
10:00
Оружие для избранных: что предусматривает законопроект о легализации оружия для гражданских
09:59
Цены на нефть падают: данные по ВВП Китая не оправдали ожиданий
Все новости...
Реклама: