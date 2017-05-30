Боевики отправили ученого Козловского в колонию

Незаконно удерживаемого в "ДНР" известного украинского ученого Игоря Козловского переместили из Донецка в Никитовскую исправительную колонию №87 в Горловке.

Об этом "Укринформу" сообщил племянник ученого Денис Козловский.

"Нам стало известно, что его перевели в Никитовскую исправительную колонию №87, к месту исполнения наказания", - сказал он.

Козловский также отметил, что до этого узник находился в месте предварительного заключения - в СИЗО в городе Донецке.

Денис Козловский подчеркнул, что условия содержания дяди пока не известны, по предварительной информации, он находится в карантине (когда арестованный (осуждённый) попадает в тюрьму, проходит медицинское обследование, санобработку и ждет распределения в камеру).

Как известно, Козловского задержали 27 января 2016 года, когда он вышел из квартиры вынести мусор. Так называемый военный трибунал "ДНР" вынес решение и приговорил незаконно удерживаемого в СИЗО "ДНР" украинского ученого Игоря Козловского к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске поднимался вопрос об освобождении ученого, однако сторона ОРДО не включает его в списки на обмен, аргументируя свои действия тем, что ученый является якобы "гражданином ДНР".

Игорь Козловский - автор более 50 научных книг, более 200 статей в словарях, энциклопедиях, периодических изданиях. Более 25 лет проработал в Донецкой областной государственной администрации в должности главного специалиста по делам религии, преподавал в вузах Донецка.

За свою миротворческую деятельность награжден медалью Австрийского общества Альберта Швейцера.