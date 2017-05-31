ОБСЕ подтвердила разрушения в Красногоровке после обстрелов

Специальная мониторинговая миссия зафиксировала разрушенные здания в Красногоровке Донецкой области после обстрелов в воскресенье, 28 мая.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, опубликованом 30 мая вечером.

Наблюдатели прибыли в город 29 мая.

"На расстоянии примерно 6 метров к востоку от дома на ул. Нахимова, 4, наблюдатели видели свежую воронку (5–6 м в диаметре и глубиной 2 м). По их оценке, воронка образовалась вследствие разрыва артиллерийского снаряда, выпущенного с восточного или юго-восточного направления. На ул. Нахимова, 1, команда СММ видела разбитые окна и повреждения на крыше с юго-восточной стороны здания больницы. Наблюдатели видели поврежденное дерево, которое росло с юго-восточной стороны больницы, и определили, что снаряд попал в дерево, а все окна в обоих крыльях больницы были выбиты взрывной волной. Также были отмечены повреждения на северной части крыши гаража больницы и выбитые окна здания, расположенного в 10 метрах к западу от гаража", - говорится в отчете.

Кроме того, неподалеку больницы патруль зафиксировал полностью разрушенный дом. Житель рассказал Миссии, что он был разрушен во время обстрелов утром 28 мая.

Также наблюдатели сообщают о повреждениях крыши, стен и разбитых стеклах в школьном здании на улице Центральной, 15.

Как сообщалось, в результате обстрела Красногоровки в воскресенье, 28 мая, восемь местных жителей получили ранения и травмы.

По информации представителя штаба АТО Антона Мироновича, 29 мая между 2:00 и 3:00 ночи боевики ОРДО обстреливали Красногоровку Донецкой области снарядами 122 и 152 миллиметров.