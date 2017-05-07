ДФС окончательно заработала, утром Авдеевка будет с водой

Донецкая фильтровальная станция окончательно заработала, население Авдеевки сможет получить воду в штатном режиме в понедельник утром.

Об этом сообщил председатель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин в Facebook.

"Полчаса назад окончательно заработала ДФС! Вода направляется в сторону Авдеевки. Ожидаем ее прибытия сегодня вечером, после чего начнем наполнение резервуара чистой воды. Примерно с 5 утра население города сможет получать воду в штатном режиме", - отметил он.

Как сообщалось, 2 мая Авдеевка и Донецкая фильтровальная станция были обесточены.

Ранее в МинТОТ заявили, что электроснабжение Авдеевки планируется восстановить 9 мая по новой линии ЛЭП, которую запустят в работу во вторник.

6 мая электроснабжение Донецкой фильтровальной станции было восстановлено.