Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Геращенко уверен, что Устименко не причастен к убийству Шеремета

Четверг, 1 июня 2017, 11:57
Павел Шеремет

Игорь Устименко, который был недалеко от места закладки взрывчатки под машиной журналиста Павла Шеремета, проходит в деле в качестве свидетеля.

Об этом журналистам сообщил член коллегии МВД Антон Геращенко, комментарий транслировал канал 112.

"Он дал показания, у него статус свидетеля. Фактов, что он  причастен к убийству Шеремета, нет", - сказал Геращенко.

"Если б он имел отношение к убийству Шеремета, давал ли бы он дважды интервью, был бы он жив и находился бы на территории Украины? Если б он был причастен к убийству, его б не оставили в живых или вывезли на территорию государства, в котором этот теракт был организован – в Россию", - добавил он.

Игорь Устименко
Игорь Устименко

При этом, отвечая на вопрос о расследовании журналистов, он сообщил, что в фильме была одна запись, которой не было у следствия. "Ми публично поблагодарили журналистов за работу", - сказал он.

Он уточнил, что речь идет о цветной записи, которая показала в другом ракурсе тех, "кто исполнил убийство".

"Было бы хорошо, если б журналисты параллельно с подготовкой фильма, передавали нам (информацию - УП) раньше. Если б эта запись была у полиции полгода назад, мы бы продвинулись дальше", - заявил он.

"Есть обратная сторона медали между желанием журналиста сделать жаренную новость и качеством проведения следствия. Над этим балансом надо подумать", - сказал он.

Как известно, с сентября следствие засекретило расследование и не дает практически никакой информации. При этом за почти год следствие не обнародовало ни фотороботы исполнителей, не назвало их имена, как и имена заказчиков.

Также у следствия до сих пор нет единой версии убийства журналиста.

В едином реестре судебных решений есть огромное количество постановлений суда, которые разрешают следсвию доступ к камерам наблюдения, а также к информации мобильных операторов.

Как известно, 20 июля 2016 года Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого.

Причина взрыва – дистанционное взрывное устройство.

10 мая 2017 был обнародован фильм-расследование убийства Павла Шеремета, авторы материала - редакция расследований "Слидство.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что бывший или нынешний сотрудник СБУ Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдения в ночь перед убийством Шеремета. Также Гнап заявил, что работники СБУ изъяли сервер с видео с камер наблюдения в одном из магазинов возле дома Павла и вернули его пустым.

МВД вызвало на допрос авторов фильма-расследования "Убийство Павла" и Игоря Устименко по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Дело ШереметаМВДСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Все новости...
Дело Шеремета
Суд по делу убийства Шеремета спустя 3 года начинается с начала
6 лет после убийства Шеремета: во время войны суд остановился, все обвиняемые на свободе
Суд продлил ночной домашний арест Антоненко, но разрешил снять электронный браслет
Последние новости
11:44
видеоВ Ростовской области РФ горит завод, перед этим слышали взрыв
11:40
Хотя бы для ВСУ: жителей приграничных районов севера призвали эвакуироваться
11:38
Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях
11:34
видео"Я молил Бога, чтобы она была жива": история пары пограничников, переживших плен и 2 года разлуки
11:20
В Харькове ряд потребителей без света и газа в результате ракетного удара
11:03
Из-за ночной атаки РФ полсотни домов в Одессе остались без тепла
11:00
Умеров рассказал Остину, как Украина сбила российский А-50
10:58
Количество вакансий от Государственной службы занятости за год выросло вдвое: кого ищут работодатели
10:55
OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях
10:46
видеоУсеянная трупами врага земля Авдеевки: ССО показали уничтожение штурмовиков
Все новости...
Реклама: