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Ефремову продлили арест на два месяца

Суббота, 10 июня 2017, 22:00
Ефремову продлили арест на два месяца

Старобельский районный суд Луганской области продолжил арест экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова до 6 августа.

Об этом сообщает Луганская областная телерадиокомпания ЛОТ.

Следующее заседание запланировано на 26 июня.

Как говорится в сюжете, Старобельский районный суд рассматривает дело Ефремова почти полгода, за это время допросили только десятую часть свидетелей обвинения.

Адвокаты требуют изменить Ефремову меру пресечения, тогда как прокуроры настаивают, что он должен находиться под арестом, поскольку может повлиять на свидетелей или скрыться от следствия.

Как сообщалось, 14 апреля срок содержания Ефремова под стражей был продлен до 12 июня.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также его обвиняют в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые повлекли тяжелые последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Экс-"регионала" обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева.

Украинская правда

Темы: Ефремов
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