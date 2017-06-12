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Мэра Энергодара отпустили на поруки

Понедельник, 12 июня 2017, 18:43

Суд отказал Энергодарской прокуратуре в аресте мэра Энергодара Павла Музыки и избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии "Оппозиционный блок".

"Сегодня городской суд Энергодара в закрытом режиме рассмотрел иск Энергодарской прокуратуры, которая в рамках уголовного производства требовала именно этой меры в отношении городского головы Энергодара. Суд посчитал ходатайство прокуратуры об аресте Павла Музыки необоснованным, он прислушался к доводам защиты, что городской голова не собирает скрываться от следствия, влиять на свидетелей, уничтожать документы и т.д.", - говорится в заявлении.

"Суд постановил отказать прокуратуре в ходатайстве и вынес постановление не арестовывать Павла Музыку. В отношении мэра избрана мера пресечения в виде личного поручительства", - сообщили в "Опоблоци".

Как известно, 8 мая мэру Энергодара Павлу Музыке вручили уведомление о подозрении в незаконном увольнении одного из руководителей коммунальных предприятий.

Украинская правда

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Темы: Оппозиционный блокпрокуратурасуд
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