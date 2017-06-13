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Минюст назначил и.о. руководителя Центра правовой помощи

Вторник, 13 июня 2017, 15:07

Министерство юстиции назначило на должность исполняющего обязанности директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи адвоката Алексея Бонюка.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во вторник на брифинге на тему "Дальнейшее развитие системы бесплатной правовой помощи".

По словам министра, это назначение сделали на время проведения конкурса на должность директора Координационного центра.

"Мы искали такого человека, который бы не имел амбиций занять должность руководителя, участвовать в конкурсе для того, чтобы не создавать никаких конфликтов интересов. Но человека, который имеет опыт адвокатской практики, правозащитной практики, работы в проектах Совета Европы. И я сегодня могу сказать, что после консультаций, после собеседований, которые я провел, мы назначаем на позицию и.о. руководителя Координационного центра Бонюка Алексея Петровича", - отметил министр.

По словам министра, Бонюк имеет более 15 лет адвокатского опыта, является экспертом проекта Совета Европы "Пакет неотложных мер для Украины", имеет опыт представительства украинских граждан в Европейском суде по правам человека.

"На период конкурса система должна работать в штатном режиме, получаться заработные платы, финансирование на работу местных центров. Поэтому в этот период времени мной и нашей командой Министерства юстиции принято решение о назначении исполняющего обязанности руководителя Координационного центра", - сказал Петренко.

Министр пообещал во вторник на селекторе представить команде и.о. руководителя центра.

Как сообщалось, Министерство юстиции решило провести повторный конкурс на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Как известно, победителем конкурса на должность директора Центра правовой помощи стал заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз.

Однако члены самого Центра и Открытой общественной платформы развития украинской системы бесплатной правовой помощи обвинили Минюст в непрозрачном проведении отбора. Они заявили, что министерство повлияло на процедуру проведения конкурса.

Министр юстиции Павел Петренко отверг обвинения и заявил, что избрание директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи проходило "прозрачно и открыто".

Олег Твердь, для УП

Темы: Минюсткадры
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