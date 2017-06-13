Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минюст согласился на повторный отбор директора Центра правовой помощи

Вторник, 13 июня 2017, 10:29

Министерство юстиции решило провести повторный конкурс на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Уже в ближайшее время, с привлечением независимой экспертизы международных доноров и партнеров, будет объявлен и проведен консультативный прозрачный конкурс, по итогам которого руководству Министерства юстиции будут предложены кандидатуры на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи", - заявляют в ведомстве.

Согласно сообщению, такое решение было результатом согласия, которого достигли во время переговоров представители министерства и КЦППП.

В частности, говорится в заявлении, "стороны пришли к общей позиции по дальнейшему развитию системы", а также "согласились, что никто не будет уволен за выражение своей открытой позиции по данной ситуации".

Как сообщалось, победителем конкурса на должность директора Центра правовой помощи стал заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз.

Однако члены самого Центра и Открытой общественной платформы развития украинской системы бесплатной правовой помощи обвинили Минюст в непрозрачном проведении отбора. Они заявили, что министерство повлияло на процедуру проведения конкурса.

Министр юстиции Павел Петренко отверг обвинения и заявил, что избрание директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи проходило "прозрачно и открыто".

Украинская правда

Темы: МинюстПетренкоправо
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

Все новости...
Минюст
Реестр ущерба начинает работу: каковы следующие шаги
На пути к компенсациям: как попасть в реестр пострадавших от войны и получить деньги
Херсонское СИЗО во время оккупации охраняли сами же заключенные – Минюст Херсонское СИЗО во время российской оккупации охраняли пожизненно осужденные, которые сами сплотились. Источник: заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу Пр
Последние новости
12:28
Из-за похолодания потребление электричества растет, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"
12:17
Медиарух: Атаки на журналистов являются преступлением, Зеленский и правоохранители должны отреагировать
12:16
Должностные лица предприятия на Житомирщине получили подозрение за поставки продукции в РФ
12:16
Комитет Рады обратится в СБУ из-за слежки за журналистами Bihus.Info
12:15
Набсовет реформированного "Укроборонпрома" избрал председателя
12:14
В Сейме Польше создадут комиссию, которая будет расследовать слежку за оппозиционными политиками
12:13
Билл Гейтс объяснил, как искусственный интеллект изменит жизнь через 5 лет
12:11
обновлено от 10:38По всей Украине звучала тревога из-за взлета МиГ, в Кривом Роге слышали взрывы
12:01
Россияне ударили по Херсону: есть перебои с электричеством
11:56
Бизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение – источник
Все новости...
Реклама: