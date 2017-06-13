Минюст согласился на повторный отбор директора Центра правовой помощи

Министерство юстиции решило провести повторный конкурс на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Уже в ближайшее время, с привлечением независимой экспертизы международных доноров и партнеров, будет объявлен и проведен консультативный прозрачный конкурс, по итогам которого руководству Министерства юстиции будут предложены кандидатуры на должность директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи", - заявляют в ведомстве.

Согласно сообщению, такое решение было результатом согласия, которого достигли во время переговоров представители министерства и КЦППП.

В частности, говорится в заявлении, "стороны пришли к общей позиции по дальнейшему развитию системы", а также "согласились, что никто не будет уволен за выражение своей открытой позиции по данной ситуации".

Как сообщалось, победителем конкурса на должность директора Центра правовой помощи стал заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Павел Мороз.

Однако члены самого Центра и Открытой общественной платформы развития украинской системы бесплатной правовой помощи обвинили Минюст в непрозрачном проведении отбора. Они заявили, что министерство повлияло на процедуру проведения конкурса.

Министр юстиции Павел Петренко отверг обвинения и заявил, что избрание директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи проходило "прозрачно и открыто".

Украинская правда