Фирсов: мать Асеева, который исчез в Донецке, не выходит на связь

Мать пропавшего в Донецке блогера Станислава Васина (настоящая фамилия - Асеев) прекратила выходить на связь.

Об этом в эфире программы Радио Донбас.Реалии сообщил бывший депутат Верховной Рады Егор Фирсов, пишет Радио Свобода.

"До определенного момента связь с ней была, потом связь прервалась, она прекратила брать трубку. И журналисты, и общественные организации звонили ей, чтобы узнать, что делать, но связь прервалась. Сложно что-то предполагать, но думаю, что на нее оказывается определенное давление", - отметил он.

"Мама до поры до времени оставалась единственным коммуникатором на той территории, потому что нужно было сходить написать заявление в так называемые "правоохранительные органы", обратиться в Красный Крест, ОБСЕ. Я ей сказал, что обязательно нужно пойти и твердо заявить: она - мать, ей поверят и начнут что-то делать", - рассказал Егор Фирсов.

Как сообщалось, украинский журналист и публицист, который остался в Донецке после оккупации и писал для украинских СМИ под псевдонимом Станислав Васин, исчез на прошлой неделе на оккупированной территории.

Последний раз он выходил на связь 2 июня. По информации "Украинской правды", он жив.

В Специальной мониторинговой миссии ООН по правам человека 13 июня сообщили, что пытаются выяснить, что произошло и где находится журналист.

В этот же день Национальный союз журналистов Украины обратился с просьбой к представителям международных миссий в захваченном боевиками Донецке с просьбой помочь выяснить местонахождение Асеева.

Также с призывом немедленно освободить Асеева выступила Международная правозащитная организация "Репортеры без границ".

Прочитать колонки на "Украинской правде" Станислава Васина можно по этой ссылке.