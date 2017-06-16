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США таки поздравили россиян с Днем России, 3 дня спустя

Пятница, 16 июня 2017, 01:52

В поздравлении, адресованном России, Госдепартамент США выразил надежду, что две страны смогут вместе поддерживать международный мир, если будут придерживаться фундаментальных ценностей.

Поздравление появилось на сайте Госдепартамента США в четверг, 15 июня.

"Отношения между США и Россией тянутся корнями к первым дням нашей республики. Сегодня наши страны разделяют уникальную ответственность за поддержание мира и стабильности, а также сотрудничество по вопросам, имеющим глобальное значение. Мы считаем, что мы наилучшим образом сможем достичь этого, если вместе будем поддерживать основные ценности человеческого достоинства и свободы", - говорится в поздравлении.

Ранее посольство России возмутилось, что впервые за много лет ими не было получено поздравление от властей США с днем России, который отмечался 12 июня.

Как известно, 12 июня – в День России – во многих российских городах прошли акции против коррупции. В Санкт-Петербурге и Москве силовики грубо хватали участников митингов и, по данным СМИ, задержали в общей сложности более 1200 человек.

В тот же день Соединенные Штаты осудили задержания участников протестных акций против коррупции в России и призвали немедленно их освободить.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияСША
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