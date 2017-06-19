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НФ хочет отдать конфискованные у Януковича 500 млн на "стену Яценюка"

Понедельник, 19 июня 2017, 11:38

Депутаты "Народного фронта" хотят, чтобы Кабмин перенаправил 500 миллионов гривен конфискованных у "режима Януковича" на обустройство границы с Россией.

Об этом во время заседания Согласительного совета заявил лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

По его словам, в Харьковской области инженерное обустройство границы с Россией "проведено на высоком уровне"

"Народный фронт" считает, что инженерное обустройство надо продолжать. Поэтому Кабинет Министров в полном объеме должен профинансировать соответствующую бюджетную программу этого года и увеличить финансирование проекта в следующем году", - сказал он.

"Кроме того, мы требуем направить на обустройство границы 500 миллионов гривен из числа средств возвращенных по судебному решению о спецконфискации денег, украденных "режимом Януковича", - добавил Бурбаки.

Как известно, в апреле 2017 суд последней инстанции позволил конфискации арестованных 1,5 миллиарда долларов, принадлежавших окружению экс-президента Виктора Януковича.

Одним из идеологов построения укреплений на границе с Россией был экс-премьер Арсений Яценюк.

В августе 2016 фракция "Народный фронт" требовала увеличить финансирование проекта "Европейский вал" по обустройству границы с Россией.

Украинская правда

Темы: ЯценюкРосcияНародный фронт
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