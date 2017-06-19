Дело Вороненкова: Защита Тарасенко подала апелляцию на арест
Понедельник, 19 июня 2017, 18:18
Защита активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко, подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, обжаловала его арест.
Об этом его адвокат Роман Гайдай сообщил "Українським новинам".
"Апелляция уже подана", – сообщил он.
Жалоба подана в Апелляционный суд Киева в понедельник, 19 июня.
Как известно, 19 июня Голосеевский районный суд Киева арестовал активиста Тарасенко по подозрению в причастности к убийству Вороненкова.
23 марта экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов убил Вороненкова у выхода из гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.
При этом охранник экс-депутата Госдумы России ранил нападавшего – и убийца умер от огнестрельного ранения в больнице несколько часов спустя.