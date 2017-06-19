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Дело Вороненкова: Защита Тарасенко подала апелляцию на арест

Понедельник, 19 июня 2017, 18:18

Защита активиста "Павлоградской самообороны" Ярослава Тарасенко, подозреваемого в причастности к убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, обжаловала его арест.

Об этом его адвокат Роман Гайдай сообщил "Українським новинам".

"Апелляция уже подана", – сообщил он.

Жалоба подана в Апелляционный суд Киева в понедельник, 19 июня.

Как известно, 19 июня Голосеевский районный суд Киева арестовал активиста Тарасенко по подозрению в причастности к убийству Вороненкова.

23 марта экс-боец батальона "Донбасс" Павел Паршов убил Вороненкова у выхода из гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева.

При этом охранник экс-депутата Госдумы России ранил нападавшего – и убийца умер от огнестрельного ранения в больнице несколько часов спустя.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Вороненковубийствосуд
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