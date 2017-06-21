В БПП объясняют, что в ближайшее время отставка Стецю и Кутовому не светит

Парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" намерена встретиться министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым и министром информационной политики Юрием Стецем на пленарной неделе 11-14 июля, чтобы обсудить их заявления об отставке.

Об этом "Українським новинам" сообщил председатель фракции Артур Герасимов.

"Я думаю, что на следующей пленарной неделе мы с ними встретимся", – сказал он.

Герасимов отметил, что фракция так долго не может встретиться с министрами по причине загруженности в парламенте.

По его словам, в данный момент очень важно принять законопроекты о судебной реформе.

В то же время, лидер фракции исключил возможность увольнения Кутового и Стеця до встречи с фракцией.

По словам Герасимова, фракция должна заслушать министров и понять причины их решения.

Как сообщалось, 19 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий констатировал отсутствие решения профильного комитета относительно заявлений об отставке министров Тараса Кутового и Юрия Стеця.

Как известно, министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой подал в отставку 23 мая.

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Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "уважает решение" Кутового уйти в отставку.

31 мая стало известно, что министр информационной политики Юрий Стець написал заявление об отставке с должности по состоянию здоровья.



