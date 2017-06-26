Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепы из Оппоблока оказались наибольшими прогульщиками июня - КИУ

Понедельник, 26 июня 2017, 13:26

Депутаты из фракции "Оппозиционного блока" хуже всех посещали пленарные заседания Верховной Рады в июне.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Комитета избирателей Украины.

В частности, как показал анализ, лучше всех посещали заседания парламента в июне депутаты Радикальной партии Олега Ляшко и "Народного фронта", хуже всех - "Воли народа" и "Оппозиционного блока".

Так, в среднем на заседаниях рады было зарегистрировано 91% депутатов фракции РПЛ, 88% - "Народного фронта", 87% - БПП, 86% - "Батькивщины", 80% - "Самопомочи", 77% - группы "Видродження", 76% - группы "Воля народа", 73% - внефракционных депутатов, 70% - "Оппозиционного блока".

По данным исследования, 6 народных депутатов пропустили все заседания ВРУ в текущем месяце.

"Среди таких депутатов Евгений Бакулин (ОБ), Вячеслав Богуслаев (ВН), Андрей Белецкий, Дмитрий Ярош (внефракционные), а также Сергей Клюев и Александр Онищенко, которых разыскивает украинская власть. Эти депутаты не посетили ни одного заседания Рады как по данным письменной, так и электронной регистраций", - говорится в результатах анализа.

Кроме того, по полученной КИУ информации, 43 нардепа пропустили более половины заседаний Рады.

Сообщается, что всего в июне состоялись 11 пленарных заседаний Рады. В среднем на них был зарегистрирован 351 из 422 народных депутатов.

 

Как сообщалось, из-за отсутствия депутатов Верховная Рада провалила рейтинговое голосование и не смогла продолжить заседание 7 июня.

Украинская правда

Темы: КИУВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Британская разведка: После уничтожения А-50 РФ придется ограничить зону деятельности самолетов

обновленоБизнесмену Гринкевичу в СИЗО объявили новое подозрение

видеоЧерный дым столбом: в Ростовской области после взрыва загорелся полимерный завод

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях

Венгрия показывает ЕС, что может снять вето на финансирование Украины − Politico

Все новости...
КИУ
Глухонемые выборы
"Слуга народа" - виртуальная политическая сила с возможной тенизацией — КИУ
В КИУ назвали нардепов, которые пропустили почти весь "турборежим"
Последние новости
14:20
картаДнем солнце, а ночью – мороз: синоптики предупреждают о дождях и гололеде
14:12
Еврокомиссия раскрыла, какие будут первые шаги предвступительного "скрининга Украины"
14:08
Суд оправдал доцента Львовской политехники, который показывал студентам порно во время тестов
14:04
Еврокомиссия начала разрабатывать проект переговорной рамки для вступления Украины
14:00
списокДела Майдана: за расстрел митингующих будут судить еще 9 сотрудников "черной роты Беркута"
14:00
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники
13:57
Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины
13:55
Минфин показал расходы на оборону за декабрь: существенный рост
13:52
фотоДрон атаковал авто с гражданскими на Днепропетровщине: ребенок в тяжелом состоянии
13:50
фотоДень музейного селфи: как его празднуют в мире и даже на передовой
Все новости...
Реклама: