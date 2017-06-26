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Несмотря на внесение залога, Гужву в понедельник отпустить не могут

Понедельник, 26 июня 2017, 21:40

Защита главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы заявляет, что служащие Государственной судебной администрации не успели подписать справку о перечислении за него залога 544 тыс. гривен из-за завершения рабочего дня.

Об этом "Украинским новостям" сообщил адвокат Гужвы Юрий Иващенко.

"Деньги поступили, но мы не можем подписать справку - у нас рабочий день закончился", - процитировал чиновников Иващенко.

В связи с этим Гужве придется провести еще одну ночь в СИЗО.

Как известно, в понедельник заместитель главного редактора интернет-издания "Страна.ua" Светлана Крюкова внесла залог за Гужву.

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Темы: ГужвакриминаларестСМИ
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