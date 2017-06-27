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Гибель руководителя спецназа ГУР будет расследовать военная прокуратура

Вторник, 27 июня 2017, 12:29

Гибель от взрыва в Киеве руководителя спецназовцев Главного управления разведки Минобороны будет расследовать Главная военная прокуратура.

Об этом информирует главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Решением (постановлением) генпрокурора уголовное производство по факту совершения сегодняшнего теракта в отношении офицера Минобороны передано для расследования в главную военную прокуратуру", - пишет он в Facebook.

Сейчас на месте трагедии проводятся следственные действия: место взрыва силовики огородили темной пленкой, не позволяющей следить за их действиями.

 

Как известно, около 8:15 во вторник, 27 июня, на пересечении улиц в Соломенском районе Киева взорвался "Мерседес". От сильного взрыва водитель погиб.

Также получила осколочные ранения ног киевлянка 1990 года рождения, которая проходила  рядом. Еще один человек также обратился к врачам.

По данным источников УП, погиб один из руководителей Главного управления разведки Минобороны Максим Шаповал.

По факту взрыва автомобиля в Соломенском районе Киева открыто уголовное производство по статье о террористическом акте.

Украинская правда

Темы: терроризмКиевубийство
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