ГФС: Вирусная атака не нанесла ущерба базам данных

Вирусная атака, которая состоялась 27 июня, не нанесла вреда базам данных Государственной фискальной службы.

Об этом 28 июня, сообщили в ГФС.

"Благодаря своевременно проведенным защитным мерам вирусная атака не принесла вреда базам данных ГФС. 28 июня таможенное оформление происходит в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

По сообщению ГФС, утром 29 июня все сервисы, которые с целью защиты были отключены, начнут работать в штатном режиме.

Как известно, 27 июня произошли атаки вируса под названием Petya.A на сети украинских банков и крупных компаний.

Главными целями нового вируса стали Украина и Россия. Вирус также зафиксирован в Польше, Италии, Великобритании, Литве, Германии, Франции и США.

По факту мощной кибератаки открыто уголовное производство по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров) и компьютерных сетей".

Служба безопасности Украины опубликовала информацию о том, как работает вирус и как от него уберечься.

В Кабмине сообщили, что масштабная кибератака остановлена.