Добкину "светит" до 12 лет с конфискацией – представление

Прокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата "Оппозиционного блока" Михаила Добкина по подозрению в преступлениях против собственности и в сфере служебной деятельности.



Об этом говорится в представлении, которое есть в распоряжении "Украинской правды".



Согласно документу, Добкину инкриминируется злоупотребление служебным положением, совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, мошенничество и пособничество.



Речь идет об аферах с землей, которые Добкин проводил в 2008 году, будучи главой Харьковского городского совета.

В частности Добкин, способствовал незаконному отчуждению земель в интересах жилищно-строительного кооператива "Авантаж" и ОК "Жилстрой-1".

По оценке правоохранителей, противоправные действия мэра Харькова причинили городу ущерб на 227 миллионов грн.



"Принимая во внимание то, что преступления, которые инкриминируются Добкину, являются тяжкими и особо тяжкими и предусматривают возможность назначения наказания на срок до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, находясь на свободе Добкин М.М. может скрываться от органов досудебного расследования и суда", – отмечает прокурор.



Поскольку правоохранители считают, что во избежание наказания Добкин лично или через посредство третьих лиц в частности должностных лиц Харьковского городского совета может уничтожить, спрятать или исказить документальные доказательства и запугать свидетелей, прокуратура просит Верховную Раду дать также разрешение на арест Добкина.



О подробностях представление на Добкина читайте позже на "Украинской правде".



Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко 29 июня внёс представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Оппоблока Михаила Добкина.

Ранее Добкин заявлял, что находится в Украине, но отказался комментировать "Украинской правде" возможное привлечение к ответственности.

Позже политик дал комментарий изданию "Страна.UA", сообщив, что знал о том, что с него хотят снять неприкосновенность еще до того, как эта информация появилась в прессе.

Валентина Романенко, УП