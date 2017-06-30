Добкіну "світить" до 12 років з конфіскацією – подання

Прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності депутата "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна за підозрою у злочинах проти власності та у сфері службової діяльності.

Про це йдеться в поданні, яке є в розпорядженні "Української правди".

Згідно з документом, Добкіну інкримінується зловживання службовим становищем, вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, шахрайство та пособництво.

Мова йде про афери з землею, які Добкін проводив у 2008 році, перебуваючи на посаді голови Харківської міської ради.

Зокрема Добкін, сприяв незаконному відчуженню земель в інтересах житлово-будівельного кооперативу "Авантаж" та ОК "Житлобуд-1".

За оцінкою правоохоронців, протиправні дії мера Харкова заподіяли місту збитків на 227 мільйонів гривень грн.

"Беручи до уваги те, що злочини, які інкримінуються Добкіну, є тяжкими та особливо тяжкими і передбачають можливість призначення покарання на строк до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, перебуваючи на волі Добкін М.М. може переховуватись від органів досудового розслідування та суду", – наголошує прокурор.

Оскільки правоохоронці вважають, що з метою уникнення покарання Добкін особисто або за посередництвом третіх осіб зокрема посадових осіб Харківської міської ради може знищити, сховати або спотворити документальні докази та залякати свідків, прокуратура просить Верховну Раду дати також дозвіл на арешт Добкіна.

Про подробиці подання на Добкіна читайте згодом на "Українській правді".

Як повідомлялось, генпрокурор Юрій Луценко 29 червня вніс подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від Опоблоку Михайла Добкіна.

Раніше Добкін заявляв, що перебуває в Україні, але відмовився "Українській правді" коментувати можливе притягнення до відповідальності.

Пізніше політик дав коментар виданню "Страна.UA", повідомивши, що знав про те, що з нього хочуть зняти недоторканність ще до того, як ця інформація з'явилася в пресі.

Валентина Романенко, УП